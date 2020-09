Os refeitórios das cinco escolas do Politécnico de Leiria vão funcionar em horário alargado e com a lotação reduzida para metade, “com regras apertadas de higienização”.

“Nas residências de estudantes, a diminuição de camas é muito reduzida, pois com reorganização do mobiliário conseguimos cumprir com as regras recomendadas pela Direção-Geral da Saúde e pelo nosso Ministério”, revelou Rui Pedrosa.

Segundo o presidente, manter as cerca de 750 camas disponíveis nas residências dos serviços de ação social “é determinante em qualquer instituição, mas ainda mais relevante numa instituição como o Politécnico, que tem mais de 3.000 bolseiros”.

A liderar a Universidade Europeia RUN – Regional University Network, o Politécnico espera receber estudantes internacionais e assegura todas as medidas de segurança sanitária.

“A nível nacional existem medidas transversais, nomeadamente quanto à obrigatoriedade de realização de testes de diagnóstico para os estudantes internacionais, e isto trará segurança à sua mobilidade”, salientou, lembrando que a instituição tem um centro de diagnóstico para a covid-19, que também será utilizado para estratégias de rastreio na academia.

Rui Pedrosa lamentou ainda o “subfinanciamento crónico” do Politécnico de Leiria, que recebeu um reforço de 2% via Orçamento do Estado, à semelhança das outras instituições de ensino superior.

“Um aumento igual para todas as instituições aumenta as desigualdades do financiamento. O Politécnico de Leiria é a nova maior instituição de ensino superior pública em Portugal e a quinta mais subfinanciada”, constatou.

O presidente precisou: “Existem instituições de ensino superior com, aproximadamente, metade dos nossos estudantes e com financiamento idêntico ao nosso, e outras com pouco mais estudantes do que o Politécnico de Leiria e com mais de 10 milhões de euros de financiamento anual, quando comparado com o Politécnico de Leiria”.