Em declarações à agência Lusa, o diretor regional da Saúde, Tiago Lopes, disse que os responsáveis por estas infraestruturas “já estão a desencadear os devidos procedimentos para a elaboração dos seus planos de contingência”.

As ilhas são tocadas por várias dezenas de cruzeiros, com milhares de passageiros a bordo, existindo nove aeroportos cujas ligações aéreas são asseguradas pela SATA Air Açores, além das ligações operadas pela Azores Airlines com o exterior, oriundas de Boston (EUA) e Toronto (Canadá), a par Lisboa, Porto e Canárias.

Tiago Lopes afirma que, numa antecipação às orientações do executivo açoriano, foram “contactadas algumas das entidades envolvidas para que, perante um eventual caso suspeito, houvesse articulação com a Direção Regional da Saúde, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e a Força Aérea Portuguesa".

No caso específico dos navios cruzeiros, o diretor regional da Saúde refere que “pode acontecer, e está previsto na norma regional, um possível caso suspeito dentro do porto, já com o navio atracado, ou mesmo até no mar”, o que implicará o transporte do possível suspeito.

O responsável admite a hipótese, no caso dos cruzeiros, de, “havendo indícios de um número significativo de pessoas a bordo suspeitas, poder-se enveredar pelo procedimento desenvolvido relativamente ao navio de cruzeiros no Japão, colocando-se a própria embarcação em quarentena”.

Questionado sobre se vão controlar os passageiros desses navios que tocarem terra nas ilhas dos Açores, Tiago Lopes exemplifica com um navio cruzeiro, com 1.600 pessoas a bordo, que esteve no domingo no porto da Praia da Vitória, na ilha Terceira, e que, entretanto, tocou hoje o porto de Ponta Delgada.

Neste caso “foram contactadas as autoridades e responsáveis do barco, procedendo-se a um primeiro rastreio da proveniência dos passageiros e da embarcação”.

Os Açores registaram no domingo o segundo caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus Covid-19, um homem de 24 anos, residente em São Miguel e que esteve em Itália entre os dias 19 e 25 de fevereiro, revelou hoje o Governo Regional.

De acordo com a mesma informação, o paciente apresenta uma situação clínica "estável" e foi transportado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 2.900 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.

Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.

Em Portugal foi hoje confirmado um infetado e um outro caso que aguarda uma contraprova através de análise do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA).

O caso confirmado é o de um homem de 60 anos, que reportou os primeiros sintomas no dia 26 de fevereiro.

O outro homem, de 33 anos, que aguarda a contra-análise reportou os primeiros sintomas no dia 29 de fevereiro.

Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, os dois homens, que estão internados no Porto, estão em boa condição de saúde e estiveram em Itália e em Espanha.