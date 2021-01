O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira regista mais 148 óbitos e 10.698 novos casos de infeção no país por covid-19 nas últimas 24 horas.

Ainda que ligeiramente, o número de casos de hoje ultrapassa o de quarta-feira, dia em que Portugal registou 10.556 infeções.

Quanto ao número de óbitos, é o sétimo dia que se regista mais de 100.

A pressão sobre os hospitais continua também a aumentar. Estão internadas mais 128 pessoas (já são 4.368 no total) e mais 15 doentes estão nos cuidados intensivos (no total estão 611). É a primeira vez que se ultrapassa a barreira dos 600 internados em UCI.

Há mais 5.063 doentes recuperados.

A nível regional, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza hoje mais mortes (71) e casos (4.071), seguida do Norte com mais 35 mortes e 3.461 novas infeções.

Portugal já registou 8.384 mortes e 517.806 casos de infeção, estando hoje ativos 121.815, mais 5.487 do que ontem.

O Boletim ao detalhe

As autoridades de saúde têm em vigilância 138.992 contactos, mais 8.105 relativamente ao dia anterior.

Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 387.607 pessoas.

Relativamente às 148 mortes registadas nas últimas 24 horas, 71 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 35 na região Norte, 29 na região Centro, nove no Alentejo, duas na região do Algarve e duas na Região Autónoma da Madeira.

A região Norte registou 3.461 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região Norte já registou 245.670 casos de infeção e 3.604 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 2.128 casos, acumulando-se 67.312 infeções e 1.298 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 520 casos, totalizando 16.725 infeções e 356 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 400 novos casos, somando 11.382 infeções e 101 mortos.

A Madeira registou 61 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.317 infeções e 22 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 57 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.782 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 232.948 homens e 284.689 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 169 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 4.360 eram homens e 4.024 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Entre os 50 e os 79 anos já morreram desde o inicio da pandemia 2.641 pessoas (1.735 homens e 906 mulheres).

Na faixa etária entre os 40 e os 49 morreram 52 homens e 27 mulheres, entre os 30 e os 39 há registo da morte de nove homens e sete mulheres e entre os 20 e os 29 anos os dados apontam para a morte de três homens e três mulheres.

Já no que respeita à faixa etária entre os 10 e os 19 anos há registo da morte de um homem e de uma mulher, desde o inicio da pandemia em março, e dos 0 aos 9 anos verificou-se até agora a morte de uma menina.