Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.875 mortes e são agora 18.784 os casos de infeção ativa.

A DGS avança também que nas últimas 24 horas 177 doentes recuperaram, totalizando 44.362 pessoas dadas como recuperadas desde o início da pandemia em Portugal.

O número de internados voltou a subir, sendo agora 478 (mais 21); o número doentes em internamento nas Unidades de Cuidados Intensivos desceu para 59 (menos dois).

Em vigilância estão 36.955 contactos, mais 197 em relação a segunda-feira.

A DGS indica que duas mortes foram registadas na região do Norte e as outras duas na região de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve.

O número total de novos casos hoje registados é o mais baixo dos últimos sete dias.

O Boletim ao detalhe

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se verifica o maior número de infeções no país, foram notificados 227 novos casos, contabilizando 33.297 casos de infeção e 706 mortes desde o início da pandemia.

A região Norte regista hoje mais 117 casos, somando agora um total de 23.528, com 859 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 51 casos, tendo agora 5.330 infeções e 254 mortos contabilizados desde o início da pandemia.

No Alentejo foram registados mais 14 casos de covid-19, totalizando 1.175 casos e 22 mortos até agora.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 15 casos de infeção, somando um total de 1.259 casos e 19 mortos por covid-19.

Na região autónoma dos Açores foi registado um novo caso nas últimas 24 horas, somando 240 infeções 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira não tem hoje o registo de qualquer caso, contabilizando 192 infeções, sem óbitos até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 29.377 homens e 35.644 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 945 eram homens e 930 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.