Portugal contabiliza hoje mais 63 mortos relacionados com a Covid-19, o maior número de casos num só dia desde o início da pandemia, e 4.096 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim da situação epidemiológica da DGS indica que das 63 mortes registadas nas últimas 24 horas, 33 ocorreram na região Norte, 22 na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Centro, uma no Alentejo, uma no Algarve e uma na Região Autónoma da Madeira.

No que diz respeito ao novo número de casos, a a região norte também regista o maior aumento nacional com 2.265 casos de infeção, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 1.217 , a região Centro com 379, o Alentejo com 148 e o Algarve com 60.

No território insular há um óbito a lamentar no arquipélago da Madeira, onde há ainda 11 novos casos de infeção. Nos Açores, há 16 novos casos de infeção e nenhum óbito nas últimas 24 horas.

Desde domingo foram internadas em enfermaria mais 129 pessoas, contando-se agora 2651 internamentos, e mais 13 em unidades de cuidados intensivos, onde estão 391 pessoas.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 90.088 contactos, menos 418 em relação a domingo, e que foram dados como recuperados nas últimas 24 horas mais 2.302 doentes, num total de 102.083 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a ser a que regista a maioria dos novos casos: 2.265 nas últimas 24 horas, totalizando 88.549, e somando 1.339 mortos desde o início da pandemia, em março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.217 novos casos de infeção, contabilizando-se agora 70.015 casos e 1.145 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 379 casos de infeção, contabilizando-se 16.726 casos no total e 361 mortos.

No Alentejo foram registados mais 148 novos casos de covid-19, totalizando 3.600 casos e 66 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 60 casos de infeção, somando agora 3.501 casos e 31 mortos desde o início da pandemia.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 16 novos casos nas últimas 24 horas, somando 471 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou mais 11 casos nas últimas 24 horas, contabilizando 558 infeções e duas mortes.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 83.086 homens e 100.334 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.518 eram homens e 1.441 mulheres.