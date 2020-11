O boletim de hoje da DGS marca o início de "uma mudança no sistema de análise de dados", lê-se no documento, sendo que houve uma atualização dos números de casos confirmados, ativos e recuperados desde o início da pandemia.

Assim, de acordo com o boletim, para além dos novos 3.996 casos confirmados, foram ainda adicionados ao total 4.375 casos que careciam de confirmação. O número total de confirmados de infeção pelo novo coronavírus passa então a ser de 225.672 casos (se os 4.375 casos em falta não tivessem sido adicionados, este valor seria de 221.297 casos) e 3.472 óbitos desde o início da pandemia.

O maior número de mortes foi registado na região Norte (44), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (33), a zona Centro (11), Alentejo (3). Algarve, Açores e Madeira não têm óbitos a lamentar.

No que diz respeito ao aumento de casos de infeção detetados é na região Norte que se verifica o maior aumento (2.063), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (1.350), Centro (462), Alentejo (39), Algarve (56), Açores (10) e Madeira (16).

O número de internamentos hospitalares por covid-19 ultrapassou, pela primeira vez, os três mil casos. O número de pessoas hospitalizadas é de 3.040 (mais 111 do que no domingo) e destas, 426 (mais 11) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

As autoridades de saúde têm 95.354 pessoas em vigilância, mais 750 do que ontem.

A atualização do sistema de dados — resultante do funcionamento da plataforma BI SINAVE, como anunciou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas — também mexeu no número de casos recuperados da doença.

De ontem para hoje foram identificados 3.560 doentes que recuperaram da Covid-19. No entanto, foram adicionadas ao total 13.529 recuperações que faltava contabilizar, sendo que, assim, o valor completo atualmente é de 142.155 casos recuperados.

Como consequência dos valores totais do número de casos confirmados e do número de casos recuperados, o valor dos casos ativos também mudou. Hoje há mais 345 casos ativos do que ontem. No entanto, foram subtraídos ao total 9.154 casos (a diferença entre os novas 13.529 recuperações e os novos 4.375 casos que faltava validar).

Por isso é que, se ontem havia 88.854 casos ativos, hoje há apenas 80.045, apesar do número de infeções ter aumentado.

Este boletim voltou também a ter uma atualização dos dados por concelho. O concelho com maior número de infetados por cada 100 mil habitantes é Paços de Ferreira, com 3.698, seguido de Lousada, com 3.362 infetados por cada 100 mil habitantes. Em terceiro lugar, está o concelho de Vizela, que contabiliza 2.653 infetados por cada 100 mil habitantes. Estes concelhos ficam a cerca de 15 quilómetros uns dos outros.

Quanto à caracterização dos casos registados, o novo coronavírus já atingiu 121.802 mulheres, 99.448 homens e, segundo o boletim, foram contabilizados 4.422 casos cujo "sexo é desconhecido", encontrando-se "sob investigação uma vez que os dados não são fornecidos de forma automática".