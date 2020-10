Portugal contabiliza desde o início da pandemia 141.279 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.831 óbitos.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas é agora de 1.972, mais 45 do que na ontem. Estão ainda 286 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), ou seja, mais 11 do que nas últimas 24 horas. O valor máximo de internamentos em cuidados intensivos tinha sido registado na sexta-feira, 30 de outubro, dia em que 275 pessoas estavam nestas unidades hospitalares com covid-19.

Das 39 mortes registadas, 23 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Centro, uma no Alentejo e uma no Algarve.

Há mais 2.831 doentes recuperados a registar.

Continuam ativos 58.492 casos, mais 1.137, e 2.831 pessoas recuperaram da doença em relação a sexta-feira.

Boletim ao detalhe

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, hoje com mais 1.900 casos, totalizando 63.327, e 1.111 mortos, dos quais 23 nas últimas 24 horas, desde o início da pandemia em março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.406 novos casos de infeção, contabilizando a região 59.343 casos e 992 mortes, das quais 12 nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se 552 novos casos, contabilizando 12.287 e 314 mortos.

No Alentejo foram registados 61 novos casos de infeção, totalizando 2.734, com um total de 47 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 80 casos de infeção, somando 2.734 casos e 28 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados mais três casos nas últimas 24 horas, somando 369 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou cinco novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 440 infeções, sem registo de óbitos por covid-19 até hoje.