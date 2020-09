Desde o início da pandemia Portugal já registou 1.944 mortes e 72.939 casos de infeção, estando hoje ativos 23.615 casos, mais 499 do que no dia anterior.

A DGS indica que seis das mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, um óbito ocorreu na região norte e o outro no centro do país.

O número de internamentos baixou nas últimas 24 horas, registando-se menos nove pessoas, num total de 615 doentes internados com covid-19, assim como os doentes colocados nas unidades de cuidados intensivos, que segundo os últimos números são 85(menos um).

O boletim refere ainda que em vigilância estão 43.583 contactos, mais 798 em relação a sexta-feira, e que foram dados como recuperados nas últimas 24 horas 377 doentes.

Desde o início da pandemia em Portugal já recuperaram da doença 47.380 pessoas.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 472 novos casos de infeção, contabilizando a região 37.376 casos e 748 mortes.

A região Norte regista hoje mais 292 novos casos de covid-19, totalizando 26.161 e 879 mortos desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 62 casos, contabilizando no total 5.947 infeções e 260 mortos.

No Alentejo foram registados mais 20 casos de covid-19, totalizando 1.432 casos e 23 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 30 casos de infeção, somando 1.543 casos e mantém os 19 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados cinco novos casos nas últimas 24 horas, somando 266 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou três casos nas últimas 24 horas, contabilizando 214 infeções, sem óbitos até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções, com um destaque para a faixa entre os 30 e os 49.

Globalmente, o o novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 33.027 homens e 39.912 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 979 eram homens e 965 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.