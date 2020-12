Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.373 óbitos e 340.287 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos mais 885 casos.

A DGS indica que das 95 mortes registadas nas últimas 24 horas, 41 ocorreram na região Norte, 32 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 16 na região Centro, duas no Algarve e duas no Alentejo. Há também uma morte a lamentar nos Arquipélago dos Açores e um outro óbito na Madeira.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico revela que estão internadas 3.230 pessoas (menos 74 do que ontem). Nos cuidados intensivos estão 507 doentes (menos dois do que ontem).

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 74.894 contactos, menos 739 em relação a quinta-feira, e que foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 4.100 doentes, num total de 263.648 desde o início da pandemia, em março.

O boletim em detalhe

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.618 novos casos de infeção, contabilizando-se agora 110.635 ocorrências e 1.863 mortes.

No Norte foram registados mais 2.395 novos casos, totalizando 178.378 e 2.578 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 787 casos de infeção, contabilizando-se agora 35.358 e 713 mortos.

No Alentejo foram registados mais 193 novos casos, totalizando 7.613 e 138 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 66 casos de infeção, somando 6.015 casos e 58 mortos desde o início da pandemia.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 16 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.270 infeções detetadas e 20 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou cinco novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 1.018 infeções e três óbitos.

O total de casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 40 e os 49 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 152.955 homens e 187.198 mulheres, de acordo com os casos declarados.

O boletim de hoje refere que há 134 casos confirmados de sexos desconhecidos que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de uma forma automática.

Do total de vítimas mortais, 2.816 eram homens e 2.557 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.