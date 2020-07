Portugal regista hoje mais oito mortes e mais 328 casos nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim epidemiológico, o número de mortes relacionadas com a covid-19 ascende a 1.587 pessoas enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 42.782 infetados.

O número total de pessoas recuperadas subiu para 28.097 (mais 299 do que ontem).

Relativamente às últimas 24 horas, estão atualmente 510 doentes internados (mais sete), 77 dos quais nos cuidados intensivos (menos dois).

Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, atingiu os 19.656 casos, ou seja, mais 273 do que esta segunda-feira. A região também regista cinco das oito mortes de hoje. As outras registaram-se no Centro (uma) e as restantes (duas) no Alentejo.