No entanto, a informação revelada no boletim dá conta de que o número de infetados hoje contabilizados no relatório "incluem o somatório de 3.570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30/10/20". Sem esta adição, o número total de casos das últimas 24 horas seria de 3.927.

Das 59 mortes registadas, 34 ocorreram na região Norte, 18 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Centro, e duas no Alentejo.

Há mais 2.357 doentes recuperados a registar.

Assim, Portugal contabiliza desde o início da pandemia 156.940 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.694 óbitos.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas é de 2 337 (menos 12 do que na terça-feira) e destas 325 (mais cinco) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.