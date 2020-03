“Neste momento tudo o que o mercado consegue produzir nós temos tentado adquirir para constituir uma reserva. Essa reserva será ativada de acordo com as necessidades. Há um controlo muito restrito sobre esta reserva. É o Infarmed, que é parceiro da DGS, que está a gerir, com excelência diria eu, esta reserva, mas quando é para ativar é a DGS, com cada região e com o país, todo que vê como é que pode alocar parte da reserva”, disse Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde esteve hoje no parlamento, onde foi ouvida na comissão parlamentar de Saúde por requerimento do PSD, para prestar esclarecimentos sobre a situação em Portugal do combate ao surto da epidemia de Covid-19, provocada pelo novo coronavírus surgido na China no final de 2019.

Sublinhando que há “uma partilha de responsabilidades” neste aspeto, com níveis nacionais, regionais e institucionais, Graça Freitas sublinhou que todas as instituições têm mecanismos para desenvolver os seus planos de contingência e comprar equipamentos de proteção individual.

Reconheceu dificuldades na compra, com as quais também foi confrontada nas intervenções dos deputados, mas sublinhou que neste momento já se nota uma retoma, ainda que lenta, na produção na China, onde o surto teve origem em dezembro de 2019.