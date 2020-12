Depois da receção de 9.750 doses da vacina da Pfizer-BioNTech — a primeira lançada no mercado, após autorização da Agência Europeia do Medicamento (EMA) — são esperadas mais 70.200 para os primeiros dias da campanha de vacinação.

À semelhança da maioria dos 27 Estados-Membros da União Europeia, o plano de vacinação em Portugal arrancou no domingo, nos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central, e entra hoje no segundo dia.

O médico António Sarmento, de 65 anos, diretor do serviço de infecciologia do Hospital São João, foi o primeiro vacinado na unidade do Porto, onde foram administradas 2.125 vacinas no arranque da campanha.

Em Lisboa Central, que abrange os hospitais de São José e Curry Cabral, foram vacinados 1.241 profissionais, enquanto em Lisboa Norte, que compreende os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, foram administradas 515 doses.

O plano prevê que sejam vacinados até abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pela ‘task-force’: pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.

A primeira fase de vacinação, que arrancou no domingo e se prolonga até final de março de 2021, tem prevista a chegada de 1,2 milhões de doses de uma vacina que é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).