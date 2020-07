De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 48.390 casos de infeção confirmados e 1.684 mortes.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,1% (passou de 1.682 para 1.684) e o de casos confirmados 0,6% (de 48.077 para 48.390).

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo, contabilizando 77% dos novos casos, com 241 dos 313 contabilizados. Foi também na zona de Lisboa que ocorreram os dois casos mortais registados nas últimas 24 horas, referentes a duas pessoas com mais de 80 anos.

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 24.047, seguida pela região Norte (18.328, com 35 novos casos), a região Centro (4.354, 14 casos novos), o Algarve (780 e 16 casos novos) e o Alentejo (627, mais quatro casos).

Nos Açores registou-se nas últimas 24 horas mais um caso de covid-19, passando agora para os 153, mantendo-se o número de óbitos (15), enquanto na Madeira houve um aumento de dois casos (são agora 101) e continua sem registo de óbitos.

Apesar dos aumentos diários de mortes na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a regista o maior número de mortes (827), depois surge Lisboa e Vale do Tejo (557), Centro (251), Alentejo (19), Algarve (15) e Açores (15).