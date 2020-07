De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 50.299 casos de infeção confirmados e 1.719 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos de covid-19, totaliza hoje 25.549, mais 101 do que na véspera. Em internamento estão 414 pessoas, 45 delas em Unidade de Cuidados Intensivos.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,11% (passou de 1.717 para 1.719) e o de casos confirmados de 0,26% (de 50.164 para 50.299).

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera, com 25.549, seguida pela região Norte (18.525, com 22 novos casos), a região Centro (4.411, mais quatro casos). O Algarve mantém os 853 casos, e o Alentejo tem 691 casos, mais três do que na véspera.

Nos Açores, o número de casos subiu para 165, mais cinco, e a Madeira mantém o número de infetados com SARS-Cov-2, que provoca a doença covid-19.

A região Norte que continua a registar o maior número de mortes (828), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (588), o Centro (252), Alentejo (21), Algarve (15) e Açores (15).

Segundo o boletim que retrata a situação epidemiológica da covid-19, as duas mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e as vítimas tinham mais de 80 anos.

Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas aumentou para as 414, mais 11 face a domingo, e nos cuidados intensivos estão agora 45 pessoas (menos três).