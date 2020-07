De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 50.410 casos de infeção confirmados e 1.722 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos de covid-19, totaliza hoje 25.617, mais 68 do que no dia anterior.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,2% (passou de 1.719 para 1.722) e o de casos confirmados de 0,2% (de 50.299 para 50.410).

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera, com 25.617, seguida pela região Norte (18.549, com 24 novos casos), a região Centro (4.422, mais 11 casos). O Algarve mantém os 853 casos, e o Alentejo tem 697 casos, mais seis casos do que na véspera.

Nos Açores, o número de casos subiu para 167, mais dois casos, e a Madeira mantém o número de infetados com SARS-Cov-2, que provoca a doença covid-19, em 105.

A região Norte que continua a registar o maior número de mortes (828), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (591), o Centro (252), Alentejo (21), Algarve (15) e Açores (15).

Covid-19 em Portugal Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde (DGS). A DGS e o Governo criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença. https://www.dgs.pt/em-destaque.aspx

https://covid19.min-saude.pt O Governo também lançou um site que funciona como um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pela pandemia. https://covid19estamoson.gov.pt Poderá ainda acompanhar a cobertura da covid-19 no Especial Coronavírus do SAPO24.

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.156), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (333), entre 60 e 69 anos (153) e entre 50 e 59 anos (55). Há ainda 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos globais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.333, mais 12 casos do que na véspera), depois entre 30 e 39 anos (8.236, um aumento de nove casos), 20 e 29 anos (7.704, mais 22 casos), 50 a 59 anos (7.642, mais 14), seguida das pessoas com mais de 80 anos (5.793, mais 20).

Segundo o boletim que retrata a situação epidemiológica da covid-19, as três mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo. Uma das vítimas tinha entre 60 e 69 anos, outra estava na faixa etária dos 70/79 anos e a terceira tinha mais de 80 anos.

O boletim regista ainda 35.626 casos recuperados (mais 251).

Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas baixou para 402, menos 12 do que na segunda-feira, e nos cuidados intensivos estão agora 41 pessoas (menos quatro).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 35.335 pessoas, mais 215 face a segunda-feira, e 1.596 aguardam resultado laboratorial, mais 199.