Resumo do boletim epidemiológico (últimas 24 horas):

Novos casos: +5 137

Óbitos: +19. Das 19 mortes, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte, quatro no Centro, duas no Alentejo e duas na Madeira. Segundo os dados da autoridade de saúde, registou-se uma morte de uma pessoa da faixa etária entre os 30 e os 39 anos, sendo os restantes óbitos dos grupos etários dos 50 aos 59 (um), dos 60 aos 69 (um), dos 70 aos 79 (dois) e dos idosos com mais de 80 anos (14)

Recuperados: +3 406

Internados: 952 (-15)

Internados em UCI: 158 (+8)

Casos ativos: 69 672 (+1 712)

Como está a matriz de risco em Portugal?

créditos: DGS

A nível nacional, Portugal está com uma incidência a 14 dias de 508,8 casos por 100 mil habitantes (aumentou) e um índice de transmissibilidade R(t) de 1,08 (diminuiu).

No continente, a incidência está nos 514,4 casos de infeção (aumentou) e o índice de transmissibilidade R(t) é 1,08 (diminuiu).

* Dados atualizados 15/12/2021 (a matriz de risco é atualizada todas as segundas, quartas e sextas pela DGS).

Quais os concelhos com números mais preocupantes (com mais de 480 casos por 100 mil habitantes acumulados a 14 dias)?