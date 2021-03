O número de mortes de hoje é o mais baixo desde 20 de outubro, dia em que foram também registados 15 óbitos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.650 óbitos e 813.152 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos menos 5.012 casos.

O boletim da DGS revela que estão internados 1.046 doentes (menos 56 do que na quinta-feira), o valor mais baixo desde 17 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 1.012 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 266 doentes (menos sete em relação a quinta-feira), o valor mais baixo desde 29 de outubro, dia em que estavam 262 pessoas nestas unidades.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 18.038 contactos, menos 913 em relação a quinta-feira, e que foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 5.574 doentes, num total de 749.770 desde o início da pandemia.

O boletim em detalhe

Das 15 mortes registadas nas últimas 24 horas, oito ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, duas na região Centro e duas na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 230 novas infeções, contabilizando-se até agora 308.030 casos e 7.011 mortos.

A região Norte tem 166 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 328.262 casos de infeção e 5.274 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 69 casos, acumulando-se 115.990 infeções e 2.964 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 14 casos, totalizando 28.700 infeções e 961 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 27 novos casos, somando 20.307 infeções e 348 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 69 novos casos, contabilizando 8.022 infeções e 64 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje dois novos casos, contabilizam 3.841 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 368.084 homens e 444.786 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 282 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.733 eram homens e 7.917 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11 mil eram pessoas com mais de 80 anos, 3.521 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.476 tinham entre os 60 e os 69 anos.