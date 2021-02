O boletim revela também que estão internadas 6.684 pessoas, menos 91 do que na terça-feira, das quais 877 em unidades de cuidados intensivos, mais 25 do que no dia anterior.

Desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 13.257 mortes associadas à covid-19.

Nas últimas 24 horas foram registados 9.083 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, num total de 740.944 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, e mais 11.218 recuperados, totalizando 563.174 desde o início da pandemia em Portugal.

O boletim refere ainda que estão hoje ativos 164.513 casos, menos 2.375 do que na segunda-feira.

Hoje foi o terceiro dia consecutivo em que o número de recuperados superou o de novas infeções.