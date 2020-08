O novo coronavírus fez mais duas mortes e há 235 novos casos de infeção (um aumento de 0,4%), revelam os dados das últimas 24 horas, divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Portugal conta agora 1.772 óbitos e 53.783 infeções desde o início da pandemia.

Há mais 197 doentes recuperados em relação ao dia anterior, sendo o número total de 39.374.

Estão internadas 348 pessoas (menos dez do que esta ontem), das quais 41 em unidades de cuidados intensivos (mais duas do que nesta quinta-feira).

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 27.794 casos de covid-19, mais 149 do que no dia anterior.