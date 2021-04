Como está Portugal no Semáforo do desconfinamento?

A nível nacional, Portugal está com uma incidência a 14 dias de 72,1 casos por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade R(t) de 0,98. Ou seja, recuou ligeiramente do amarelo da matriz.

No continente, a incidência está nos 68,3 casos de infeção e o índice de transmissibilidade R(t) é de 0,99.

O que isso significa? Desde que o país se mantenha a baixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e com o R(t) abaixo de 1 (no verde) o plano de desconfinamento pode seguir como previsto. Com uma incidência a 14 dias superior a este patamar (com os indicadores nas zonas laranja ou vermelha) o plano de desconfinamento será revisto.

* Dados atualizados a 23/04/2021 (a matriz de risco é atualizada todas as segundas, quartas e sextas pela DGS)

Resumo do boletim epidemiológico (últimas 24 horas):

Novos casos de infeção: 506

Óbitos: 1

Recuperados: 791.751 (mais 580 do que ontem)

Internados: 384 (menos 11 do que ontem)

Internados em UCI: 98 (mais 6 do que ontem)

Número de casos ativos: 24.689 (+75)

Quais os concelhos com números mais preocupantes (com mais de 240 casos por 100 mil habitantes)?

Vila Franca do Campo: 1357

Odemira: 991

Nordeste: 576

Resende: 572

Machico: 546

Aljezur: 501

Cabeceiras de Basto: 326

Lagoa [Açores]: 319

Ribeira Grande: 317

Portimão: 306

Porto Moniz: 299

Penela: 278

Cinfães: 247

Vila Franca do Campo: 271

A quantas anda o plano de vacinação?

Já foram administradas mais de 2,7 milhões de vacinas, sendo que este número divide-se da seguinte forma:

- 2.042.747 pessoas receberam apenas a primeira dose da vacina

- 736.235 pessoas receberam as duas doses da vacina, ou seja, estão imunizadas.

* Dados atualizados a 22/04/2021

Fique a saber em que fase do plano de vacinação está integrado aqui.