Portugal soma hoje 1.691 óbitos e 48.771 casos confirmados de covid-19. São mais duas mortes e 135 casos do que neste domingo. É comum, às segundas-feiras, os números de novos casos confirmados da doença serem mais baixos.

Nos hospitais, há ainda 454 pessoas internadas, das quais 61 em unidades de cuidados intensivos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou na tarde desta segunda-feira os números da covid-19 em Portugal. A doença, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, foi detetada em Portugal em março, depois de surgir inicialmente na China, no final do ano passado.

Índice de transmissão nos 0,97 entre os dias 12 e 16 julho

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse hoje que o índice de transmissão (RT) da covid-19 situou-se em 0,97 entre os dias 12 e 16 julho, considerando que o risco está “numa trajetória de decréscimo”.

Na conferência de imprensa sobre a atualização de informação referente à pandemia de covid-19, que se realiza no Ministério da Saúde, em Lisboa, Marta Temido avançou que os últimos números calculados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge sobre o risco de transmissão da doença mostram que o RT se situava em 0,97 nos dias 12 a 16 de julho.

A ministra precisou que “o verdadeiro valor” pode variar entre 0,96 e 0,99 e com uma margem de confiança de 95%.

“Os resultados indicam que o risco de transmissão ao longo do tempo está numa trajetória de decréscimo a nível nacional”, frisou.

Lisboa e Vale do Tejo, onde se têm registado vários surtos, regista hoje 24.369 casos, 108 mais do que no domingo.

A ministra da Saúde afirmou que estes números “são de alguma forma representativos” do que costumam ser o efeito do reporte às segunda-feira, que é mais baixo do que em outros dias da semana.

No entanto, afirmou que “são números bastantes encorajadores relativamente ao trabalho” que se está a desenvolver nas 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa.

Segundo Marta Temido, a taxa de letalidade global em Portugal é de 3,5% e acima dos 70 anos sobe para 16%.

O boletim em detalhe

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,1% (passou de 1.689 para 1.691) e o de casos confirmados de 0,3% (de 48.636 para 48.771).

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo, contabilizando 80% dos novos casos, com 108 dos 135 contabilizados. Foi também na zona de Lisboa que ocorreram os dois casos mortais registados nas últimas 24 horas.

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 24.369, seguida pela região Norte (18.356, com 28 novos casos), a região Centro (4.361, com sete novos casos), o Algarve (790 e 10 casos novos) e o Alentejo (635, mais nove casos).

Nos Açores registou-se nas últimas 24 horas mais cinco casos de covid-19, passando agora para os 158, mantendo-se o número de óbitos (15), enquanto na Madeira houve um aumento de um caso (são agora 102) e continua sem registo de mortes.

Apesar dos aumentos diários de mortes na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a registar o maior número de mortes (827), depois surge Lisboa e Vale do Tejo (564), o Centro (251), Alentejo (19), Algarve (15) e Açores (15).

Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas subiu para 454 (mais duas do que no domingo) e nos cuidados intensivos estão agora 61 pessoas (menos quatro).

Em relação à informação sobre os casos por concelho, a DGS adianta que se refere ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho.

A DGS informa ainda que a caracterização demográfica apenas é atualizada às segundas-feiras, pelo que os três concelhos com mais casos confirmados continuam a ser Lisboa (4.240), Sintra (3.476) e Loures (2.197).

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.135), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (326), entre 60 e 69 anos (150) e entre 50 e 59 anos (55). Há 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos de infetados, a faixa etária entre os 30 e os 39 anos foi a que registou um maior aumento de casos em relação a domingo, com mais 69 novos casos.

Em termos globais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.062, mais 64 casos do que no domingo) depois entre 30 e 39 anos (7.943, um aumento de 69 casos), 50 a 59 anos (7.450, mais 53), 20 e 29 anos (7.402, mais 61 casos) e mais de 80 anos (5.690, mais 23 do que no dia anterior).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 35.073 contactos de pessoas infetadas – menos 40 do que no domingo - e 1.560 casos aguardam resultado laboratorial.

O número de doentes dados como recuperados aumentou para 33.547 (mais 178).