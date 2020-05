Segundo o responsável, a passagem para outra fase de alerta e resposta no combate ao surto “tem a ver com a envolvência e situação epidemiológica dentro e fora da região”.

A possibilidade de uma segunda vaga do novo coronavírus é “uma ameaça latente”, razão pela qual a região irá, “por um longo período de tempo, manter toda a vigilância e toda a monitorização” do que se passa dentro e fora do arquipélago, garantiu o governante, que está a prestar atenção a como é que outros países, nomeadamente os do hemisfério sul, onde se entra agora no inverno, lidam com o surto durante a época gripal.

Na fase atual, que é de transição o executivo regional está “a procurar, e daí a terminologia, medidas de flexibilização, precisamente para terem essa flexibilidade entre as duas fases”.

Para a reabertura dos estabelecimentos, que acontecerá a ritmos diferentes nas várias ilhas, o executivo regional já distribui circulares com as medidas a adotar para clínicas e consultórios de saúde oral, creches, jardins de infância, centros de noite, de dia, de convívio e de atividades ocupacionais, transportes coletivos de passageiros e estabelecimentos comerciais, bem como para o reinício das celebrações religiosas comunitárias, que acontece a 18 maio para todas as ilhas, menos São Miguel e Graciosa, que retomam a 31 de maio.

O Governo Regional está, ainda, a rever e a atualizar as circulares de conduta para a restauração e para “acessos à orla marítima, prática de atividade física, pesca lúdica, náutica e de recreio e atividades marítimo-turísticas”.

Até ao momento, os Açores contam um total de 144 casos, verificando-se 78 recuperados, 15 mortes e 51 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo 42 em São Miguel, um na ilha Terceira, dois na Graciosa, um em São Jorge, três no Pico e dois no Faial.