De acordo com a publicação, hoje consultada pela agência Lusa, o socialista Luís Nobre encontra-se “a cumprir isolamento de acordo com as normas emanadas pela Autoridade de Saúde, e assumirá todas as funções em regime de teletrabalho”.

“Foram ainda ativadas, em coordenação com a autoridade de saúde, todas as diligências de rastreabilidade internas e externas para controlo de eventuais cadeias/focos de infeção/transmissão”, acrescenta a publicação.

Segundo a nota publicada na página oficial da câmara da capital do Alto Minho, Luís Nobre “deixa uma mensagem de esperança e de alerta para a necessidade de continuarmos a assumir uma atitude de vigilância e de negação a comportamentos de risco”.

Luís Nobre foi eleito nas autárquicas de 26 de setembro, e tomou posse no passado dia 15.

O PS mantém-se à frente da Câmara de Viana do Castelo, mas mudou de presidente devido à lei de limitação de mandatos, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

O socialista José Maria Costa, com 60 anos, não pôde concorrer novamente à presidência por ter atingido o limite de mandatos (três consecutivos), tendo passado o testemunho para Luís Nobre, com 50 anos, que se tornou assim o novo presidente da Câmara de Viana do Castelo.

A covid-19 provocou pelo menos 4.979.103 mortes em todo o mundo, entre mais de 245,47 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.153 pessoas e foram contabilizados 1.088.977 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.