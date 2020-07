Os principais hospitais da capital do Madagáscar, Antananarivo, estão sobrecarregados com o afluxo de doentes infetados com covid-19, alertaram hoje os diretores destas unidades, num país onde as infeções continuam a aumentar.

De acordo com a reportagem da agência de notícias francesa, France-Presse (AFP), os diretores das principais unidades hospitalares da capital, Antananaviro, alertaram que a disponibilidade para acolher e tratar os doentes infetados está a diminuir, havendo alguns que já só aceitam doentes graves, num país em que o Presidente, Andry Rajoelina, distribuiu e recomendou um chá que alegadamente curaria as infeções. O chá, amplamente noticiado na comunicação social e cujos efeitos estão por provar, foi também utilizado em alguns países lusófonos, como a Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, mas sem que seja conhecido qualquer caso de cura devido a este chá. "O número de casos está a aumentar, por isso para uma boa gestão dos pacientes, só aceitamos casos graves", resumiu o diretor do hospital Andohotapenaka, na capital malgaxe, Nasolotsiry Raveloson, à AFP. Continuar a ler Este hospital, especializado no tratamento de doentes com a covid-19, tem "apenas quatro camas" disponíveis, de um total de 50, acrescentou o gestor hospitalar. Noutro hospital, o Josephe Raseta Befelatanana, o panorama é idêntico: "Ainda estamos sobrelotados, é impossível libertar camas, por enquanto, disse o diretor, Mamy Randria, usando quase as mesmas palavras que o seu colega do Centro Hospitalar Universitário de Anosiala, que também admitiu a "sobrelotação". Madagáscar registou oficialmente 7.548 casos de covid-19, incluindo 65 mortes, mas nos últimos dias o país assistiu a um aumento significativo do número de casos. "Há dois fatores que contribuíram para a propagação desta doença" nesta grande ilha pobre do Oceano Índico, explicou o diretor-geral da Saúde malgaxe, Zely Arivelo Andriamanantany. "Primeiro, tivemos o CVO [o chá Covid Organics, apresentado como receita para o novo coronavírus], as pessoas levaram o CVO e depois não respeitaram o isolamento social e, em segundo lugar, o CVO protege durante duas a três semanas", disse o responsável, repetindo a argumentação do Presidente, mas que nenhum estudo oficial confirmou ainda. O número de mortos em África devido à covid-19 subiu hoje para 15.418, mais 336 nas últimas 24 horas, em cerca de 736 mil infetados, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de casos positivos subiu para 736.288, mais 15.666 nas últimas 24 horas, havendo 391.898 382.857 pessoas recuperadas, mais 9.041. O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.