De acordo com o relatório, a análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de infeção por SARS-CoV-2 de "elevada intensidade, com tendência estável a decrescente a nível nacional", assim como uma "tendência estável a decrescente" na pressão sobre os serviços de saúde e na mortalidade covid-19.

A 1 de setembro de 2021, segundo reporta, a mortalidade específica por covid-19 registou um valor de 14,6 óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes, o que corresponde a um decréscimo de 5% relativamente à semana anterior (15,4 por 1 000 000). Este valor é inferior ao limiar de 20,0 óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes, definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC). O indicador apresenta "uma tendência estável e deverá manter o padrão de descida lenta".

O relatório indica que os internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) também apresentam uma “tendência estável a decrescente”, registando-se menos 7% em comparação com a semana anterior e correspondendo a 55% (na semana anterior foi de 59%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas. A faixa etária que apresenta mais internados em UCI é dos 60 aos 79 anos.

A nível nacional, a proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 4,0% (na semana anterior foi de 4,4%), encontrando-se no limiar definido de 4,0%, e observou-se uma diminuição do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias.

O número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 294 casos, com tendência estável a decrescente a nível nacional. Apenas no Algarve se observa uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100 000 habitantes (635).

No grupo etário de 65 ou mais anos, o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 127 casos, com tendência estável a crescente a nível nacional.

O relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas para a covid-19 refere ainda que a variante Delta (B.1.617.2), originalmente associada à Índia, é a variante dominante em todas as regiões, com uma frequência relativa de 100% dos casos avaliados na semana 33/2021 (16 a 22 de agosto) em Portugal.

O relatório relembra que é "de esperar a ocorrência de mutações nos vírus ao longo do tempo, em resultado do processo da sua replicação" e que "a probabilidade de ocorrência destas mutações aumenta com a circulação do vírus na comunidade e com o número de indivíduos parcialmente imunizados, promovendo o aparecimento de variantes".

Internamentos e óbitos covid-19 por estado vacinal

O relatório refere anda que, desde o início do processo de vacinação, foram identificados 29 373 casos de infeção por SARS-CoV-2 entre 6 824 392 indivíduos com esquema vacinal completo há mais de 14 dias (0,4%).

O relatório refere ainda que, entre as pessoas infetadas, 303 (1,0%) foram internadas com diagnóstico principal de covid-19 e 100 foram internadas com diagnóstico secundário de infeção, sendo que mais de metade (59%) das pessoas internadas com diagnóstico principal de covid-19 tinham mais de 80 anos.

Entre os 29 373 casos de infeção por SARS-CoV-2 em pessoas com esquema vacinal completo há mais de 14 dias, registaram-se 309 óbitos (1,1 %), dos quais 239 óbitos (77,3%) em pessoas com mais de 80 anos.

O relatório salienta ainda que, entre 1 e 30 de junho de 2021, os casos com esquema vacinal completo apresentaram um risco de hospitalização cerca de cinco a dez vezes inferior aos casos não vacinados.