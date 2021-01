A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve indicou em comunicado que a vacinação teve início nos lares e nas unidades da rede de cuidados continuados de Albufeira e de Tavira, os dois concelhos com maior incidência de infeções de covid-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

A entidade gestora dos cuidados de saúde na região justifica o início do processo de vacinação em Albufeira e Tavira, com o critério de prioridades definido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) que coloca os dois concelhos em risco elevado de contágio.

O presidente da ARS/Algarve, Paulo Morgado, citado no documento, "prevê que até ao final desta semana sejam vacinados os 900 utentes e profissionais das instituições daqueles dois concelhos algarvios [Albufeira e Tavira]”.

Paulo Morgado estima ainda que "até ao final do mês de fevereiro sejam vacinados os nove mil utentes e profissionais de todas as estruturas de idosos no distrito de Faro, incluindo também as não legalizadas, de acordo com o levantamento efetuado pelos serviços” de saúde e apoio social.

A vacinação está a ser feita por equipas dos três agrupamentos de centros de saúde existentes no Algarve, compostas por profissionais médicos e de enfermagem, que se deslocam às Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e às unidades da Rede de Cuidados Continuados Integrados (UCCI).

A ARS/Algarve adiantou que durante a tarde de hoje foram também vacinados alguns utentes e profissionais da unidade de convalescença de Loulé e da unidade de longa duração e manutenção de Vila Real de Santo António.