Segundo o comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, nas últimas 24 horas foram realizadas 1.554 análises nos laboratórios de referência da região, para além das realizadas em laboratórios privados, no laboratório da Universidade dos Açores, na ilha Terceira, e nos rastreios em massa, em que são utilizados testes rápidos.

A ilha de São Miguel foi a que registou mais casos novos, 24 no total, sendo 21 em contexto de transmissão comunitária e três nos testes de despiste realizados aos passageiros que chegam à região ao sexto dia.

Incluem-se nestes casos cinco identificados no âmbito de um rastreio em massa realizado na vila Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande.

Já na ilha Terceira, foram detetados nove casos novos de infeção, oito em contexto de transmissão comunitária e um no rastreio aos passageiros ao sexto dia.

Na ilha do Faial foi identificado um caso de infeção, cuja origem está “por aferir”, e na ilha do Corvo, a única nos Açores até à data sem registo de qualquer caso, foi diagnosticado um passageiro, residente na ilha, no rastreio ao sexto dia.

Foram ainda registadas 80 recuperações, 75 na ilha de São Miguel, três na ilha das Flores, uma na ilha Terceira e uma na ilha do Faial.

Estão atualmente internados 23 doentes com covid-19, nos Açores, 22 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, incluindo oito em unidade de cuidados intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, também em unidade de cuidados intensivos.

A Autoridade de Saúde Regional adianta ainda que os 33 casos positivos reportados na empresa Portos dos Açores, no âmbito de um rastreio com testes rápidos, ”estão a ser alvo de confirmação durante o dia de hoje”, “numa operação de testagem por PCR que abrange todos os funcionários daquela empresa” na ilha de São Miguel.

Os Açores têm atualmente 588 casos positivos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, dos quais 556 em São Miguel, 27 na Terceira, dois no Pico, um no Faial, um nas Flores e um no Corvo.

Desde o início do surto, foram detetados 3.366 casos de infeção por SARS-CoV-2 nos Açores, tendo-se verificado 23 óbitos e 2.656 recuperações.