Após verificarem-se melhorias no seu estado de saúde, Boris Johnson foi transferido da unidade de cuidados intensivos do hospital St. Thomas onde estava internado para a enfermaria da mesma instituição.

A confirmação foi dada pelos representantes do primeiro-ministro em Downing Street. Citada pelo jornal britânico The Guardian, uma fonte disse que "o primeiro-ministro foi transferido esta noite da unidade de cuidados intensivos para a enfermaria, onde continuará a ser monitorizado de perto durante a primeira fase da sua recuperação."

A mesma fonte indica que Boris Johnson "está extremamente bem disposto".

O primeiro-ministro britânico estava desde segunda-feira à noite nos cuidados intensivos do hospital St. Thomas, em Londres, depois de ter sido internado no domingo “por precaução” para fazer testes por continuar com “sintomas persistentes ao fim de 10 dias”.