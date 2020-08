Em caso de necessidade, as escolas poderão mesmo recorrer às aulas ao sábado e nas cantinas haverá a possibilidade de recurso ao regime de take-away.

Serão distribuídas "duas máscaras reutilizáveis a todos os membros da comunidade escolar, encontrando-se em marcha um processo de aquisição de 60 mil máscaras", e os alunos beneficiários dos primeiros escalões de ação social escolar "receberão um reforço de máscaras no decurso do ano letivo".

O plano A para o próximo ano letivo é o regime presencial, mas está previsto um plano B, em caso de agravamento da pandemia da covid-19, com aplicação “total ou parcial” de ensino à distância, com recurso à tele-escola e às plataformas digitais.

“Independentemente do arranque do ano letivo em modo presencial, em cooperação com a RTP/Açores, voltaremos ao ensino televisivo para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, em horário mais reduzido, mas suscetível de alargamento em caso de necessidade”, salientou Avelino Meneses.

Este ano letivo, o executivo açoriano emprestou “mais de 2.500 computadores e cerca de 1.500 dispositivos de acesso à internet” para garantir o acesso do ensino à distância a todos os alunos e no próximo ano letivo existirão mais meios à disposição.

“Já concretizámos um processo de aquisição de mais 500 computadores para reforço da nossa capacidade de empréstimo em caso de necessidade”, avançou o governante.

Ainda que não seja necessário recorrer às plataformas digitais, haverá no próximo ano letivo um “reforço da utilização de novas tecnologias no sistema educativo regional”, para que o ensino à distância se possa assumir como “um substituto verdadeiro do ensino presencial”.

Quanto à recuperação de aprendizagens, será feita no tempo definido pelos órgãos diretivos e pedagógicos das escolas, consoante as necessidades, e através dos instrumentos de intervenção já existentes.

“Importa recuperar algumas aprendizagens? Certamente que sim. Durante quanto tempo? Isso não sabemos. É variável consoante os contextos de cada escola, mesmo de cada turma. Pode ser necessário três, quatro, cinco semanas. Noutros casos pode ser uma tarefa para cumprir um ano inteiro”, explicou o governante.

O secretário regional sublinhou, no entanto, que os Açores foram “a região que mais e mais rapidamente disponibilizou utensilagem informática e acessos à internet aos alunos” e que “o tempo de ensino à distância foi um tempo de progresso, jamais de retrocesso das aprendizagens”.

“Os professores não têm de dar a matéria que não deram em 2019/2020 mais aquela que está prevista para o próximo ano letivo. Isso seria um erro crasso a causar um autêntico sufoco entre professores, alunos e famílias”, frisou.