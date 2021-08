O Ministério da Educação (ME) informou esta quinta-feira num comunicado enviado às redações que os professores, pessoal não docente e os alunos do 3.º ciclo e secundário vão ser testados à covid-19 no início do ano letivo 2021/2022.

"Face ao parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS), emitido esta quinta-feira, para a realização de um rastreio à covid-19 dirigido à comunidade escolar, no início do ano letivo 2021/2022, o Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) irá operacionalizar a medida em conformidade com as indicações dadas pela autoridade nacional de saúde", pode ler-se.

"Assim, o pessoal docente e não docente, bem como os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e os do ensino secundário, independentemente do seu estado vacinal serão testados, sem prejuízo da realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar", explica a nota.

O ME justifica a decisão com o "sucesso" da estratégia do ano transato.

"O sucesso da Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2 — que secundou a já existente evidência científica de que os casos em contexto escolar de infeção, e mesmo de surtos, estão correlacionados com a incidência da infeção na comunidade, designadamente através de contágios que ocorrem fora da escola — justificam a realização destes testes rápidos de antigénio, para a proteção da Saúde Pública na comunidade escolar", enfatiza o ministério que tutela a educação.

O próximo ano letivo arranca entre 14 e 17 de setembro e até 15 de outubro deverão ser testados todos os alunos e funcionários do 3.º ciclo e secundário. Segundo a tutela, os rastreios vão decorrer em três fases e a testagem irá decorrer de forma faseada e vai começar pelo pessoal docente e não docente. O calendário indicativo, caso não existam alterações, é o seguinte:

Fase 1 – Pessoal Docente e Não Docente – 6 a 17 de setembro

Pessoal Docente e Não Docente – 6 a 17 de setembro Fase 2 – Alunos do ensino secundário – 20 de setembro a 1 de outubro

Alunos do ensino secundário – 20 de setembro a 1 de outubro Fase 3 – Alunos do 3.º ciclo – 4 a 15 de outubro.

Os professores e funcionários começaram a ser vacinados contra a covid-19 ainda durante o ano letivo passado, em março, estando atualmente a decorrer a vacinação dos mais novos, a partir dos 12 anos.

Só no fim de semana de 14 e 15 de agosto foram vacinados mais de 160 mil jovens entre os 16 e 17 anos e no sábado e domingo receberam a primeira dose da vacina cerca de 148 mil jovens entre os 12 e 15 anos.

O próximo fim de semana também será dedicado a estas faixas etárias, que deverão ter a vacinação completa até 19 de setembro, segundo o calendário definido pela ‘task-force’ responsável pelo plano de vacinação.