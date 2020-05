Por isso, as propostas, independentemente da área temática escolhida, têm de ter em consideração “a questão do emprego e do tecido económico local, a questão do apoio ao estudo, o reforço das redes locais para combate ao isolamento de pessoas vulneráveis”, reforçou Paula Marques.

O eixo que tinha a ver com o espaço público, por exemplo, “até agora era uma coisa muito de intervenção física”, que passará a ter a responder, pelo menos, a uma destas principais dificuldades sentidas nos territórios devido à pandemia, referiu.

“Isto vai apelar à imaginação, mas também à dinamização das comunidades num novo pensamento sobre aquilo que são aos seus espaços”, considerou a vereadora da Habitação, acrescentando ainda que o facto de o programa BIP/ZIP, que teve início há 10 anos, contar com uma “rede tão estruturada” permitiu fazer um diagnóstico da situação atual.

Paula Marques sublinhou também que, nos últimos meses, devido à pandemia de covid-19, diversos projetos adaptaram-se ou transformaram-se para dar “respostas de emergência” no combate ao isolamento, no fornecimento de alimentação, assim como na transmissão de informação.

Na quarta-feira, a autarquia, liderada pelo PS, vai discutir, em reunião pública do executivo por videoconferência, a realização da edição de 2020 do programa BIP/ZIP, com uma dotação financeira do município de cerca de 1,6 milhões de euros.

Posteriormente, avançou a vereadora da Habitação, será feita a capacitação das diversas entidades e organizações e, em junho, abre o período de candidaturas.

De acordo com a autarquia, a edição de 2019 do programa BIP/ZIP recebeu 92 candidaturas, provenientes de 242 entidades promotoras e parceiras, e que abrangiam 67 territórios do programa.

Destas, foram selecionados pelo júri do concurso 44 projetos que incidem sobre 53 territórios BIP/ZIP.

As nove edições do programa totalizam um investimento de 14,1 milhões de euros, a realização de 354 projetos e o envolvimento de 143 mil habitantes, segundo informações divulgadas pela autarquia no ano passado.