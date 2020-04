Neste balanço, o MAI refere que “estão já operacionalizadas 433 zonas de apoio com uma capacidade total de cerca de 28.000 pessoa, e identificados 242 locais de apoio para a evacuação de lares e outros estabelecimentos com uma capacidade total de perto de 7.000 utentes.

A nota sublinha ainda que os comandos distritais de operações de Socorro da ANEPC “concentram, igualmente, a sua atenção na preparação e organização de postos de comando que operacionalizam os planos de emergência de proteção civil distritais acionados, respondendo a situações atuais e futuras de maior exigência do sistema de proteção civil”.

“Ainda no âmbito do reforço dos equipamentos de proteção individual (EPI), a ANEPC, em articulação com as autoridades de saúde, garantirá durante a tarde de hoje a distribuição do segundo reforço de equipamentos pelas forças e serviços de segurança, num total de 122.000 novas máscaras cirúrgicas tipo II”, segundo o MAI.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 468 mil infetados e mais de 31.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 12.428 óbitos em 105.792 mil casos confirmados até terça-feira.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

Dos infetados, 726 estão internados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.