Mas Marcos Perestrello foi ainda mais longe nos seus recados de caráter político: "Todos temos consciência de que o Estado precisa de recursos e que só a economia é capaz de os gerar".

"As receitas tenderão a diminuir e as despesas a aumentar. Para corrigir essa trajetória, fortalecendo a economia e o Estado, e para termos um tecido social mais forte e coeso, o equilíbrio das políticas públicas constituirá o eixo central do êxito, não deste partido ou daquele, deste governo ou do outro, mas sim de Portugal e dos portugueses", afirmou.

Parte substancial do discurso do ex-secretário de Estado da Defesa foi no sentido de "expressar o reconhecimento pela ação desenvolvida neste período pelas Forças Armadas Portuguesas e pelos militares, militarizados e civis que escolheram servir Portugal nas Forças Armadas".

"Não constitui surpresa a forma como têm atuado nesta crise sanitária e mantido, simultaneamente, a prontidão de resposta para as missões que continuam a ser desenvolvidas no dia-a-dia, em cenários de especial complexidade em Portugal e no estrangeiro, mantendo sempre a segurança das mulheres e dos homens em missão, dignificando e prestigiando as Forças Armadas e Portugal na Europa e no Mundo. Um rigoroso planeamento permitiu conduzir as ações de forma coordenada e sustentada, contribuindo para a segurança sanitária e o bem-estar da população, através do apoio a um leque alargado de entidades, com uma articulação civil e militar notada em Portugal, mas também no seio da União Europeia e da NATO", considerou.

Marcos Perestrello destacou depois "o trabalho desenvolvido pela saúde militar com uma referência ao empenho e capacidade de resposta Laboratório Militar, bem como ao trabalho de reflexão e estudo relevante para a tomada de decisão desenvolvido pelo Gabinete de Conhecimento da covid-19, criado no Estado-Maior General das Forças Armadas".

"Releva-se a organização funcional estabelecida para a crise permitindo uma monitorização permanente da situação e a proteção sanitária do pessoal, incluindo das Forças Nacionais Destacadas, evidenciando a capacidade de adaptação das Forças Armadas consoante as fases e as necessidades sentidas no combate à pandemia. Ao nível do apoio logístico, salientamos o repatriamento de cidadãos portugueses, o transporte de doentes, a criação de centros de acolhimento em unidades militares, o apoio aos sem-abrigo, bem como o apetrechamento dos centros de acolhimento dedicados aos cidadãos mais desfavorecidos", acrescentou.

No período de intervenções, a deputada do PSD Ana Miguel dos Santos considerou que as Forças Armadas precisam de mais operacionais e "não podem ser um mero dispensador de recursos".

"As Forças Armadas têm de ser muito mais do que isso", disse, antes de lamentar a baixa taxa de execução dos fundos para a Unidade de Apoio Militar de Emergência.

Pela parte do Bloco de Esquerda e do PCP, tanto João Vasconcelos, como António Filipe, elogiaram o papel das Forças Armadas, mais concretamente a ação do Laboratório Militar na produção de gel desinfetante.

O deputado do Chega André Ventura protestou contra o transporte de prisioneiros feito pela Força Aérea e falou também no desprestígio que causou o caso do furto de material militar em Tancos.

Pelo CDS, João Gonçalves Pereira advertiu para uma situação de "insustentabilidade" das Forças Amadas, enquanto a líder parlamentar do PAN, Inês de Sousa Real, defendeu que a carreira das Forças Armadas tem de ser revista e mais atrativa.