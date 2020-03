Numa comunicação interna, à qual a agência Lusa hoje teve acesso, o diretor-geral da empresa de Singapura, Gobu Selliaya, anunciou que o valor individual de 300 euros vai ser processado ainda este mês “na esperança que esta medida possa ajudar a fazer face a alguns dos constrangimentos imediatos, diretos e indiretos, provocados por esta pandemia”.

A empresa estendeu ainda o apoio às famílias que se encontram em casa, a dar apoio aos filhos menores, adiando para abril o processamento do desconto no salário daqueles “que optaram por acionar a ausência” devido ao encerramento das escolas.

Desta forma, a empresa concessionária do terminal XXI do porto de Sines, no distrito de Setúbal, garante que o salário deste mês é pago na totalidade a esses colaboradores, em vez dos 66 por cento fixados pelo Governo.

Alargando o apoio à comunidade, a PSA Sines fez um donativo à Santa Casa da Misericórdia local, que vai permitir à instituição a criação de “um espaço próprio/adequado para o caso de ser necessário ativar a quarentena dentro das suas próprias instalações”, referiu o mesmo responsável.

Considerando tratar-se de um momento em que “todos devemos estar à altura da ocasião, ajudando onde e como podemos”, a PSA Sines reforçou que é importante “manter ao máximo a estabilidade”.

A empresa “é responsável por garantir a sustentabilidade de inúmeras famílias na região, direta e indiretamente, ao mesmo tempo que desempenha um papel importante na manutenção das rotas de abastecimento, atividade igualmente crítica nos dias que correm”, concluiu.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.

Portugal regista 60 mortes associadas à covid-19, mais 17 do que na quarta-feira, e 3.544 casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico apresentado hoje pela Direção-Geral da Saúde. No Alentejo, há 20 doentes diagnosticados, não se tendo ainda registado qualquer morte na região.