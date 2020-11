Num requerimento hoje entregue no parlamento, os sociais-democratas recuperam dados fornecidos pela ministra Marta Temido sobre a capacidade instalada do SNS, relativos a 25 de outubro, que apontavam para um total de 852 camas de cuidados intensivos, das quais 318 para doentes covid e 534 para doentes não covid.

O PSD aponta, depois, os dados referidos pelo primeiro-ministro em entrevista à TVI na segunda-feira e hoje repetidos por António Costa na rede social Twitter: “Em março havia 433 camas de UCI que podiam ser afetas a doentes covid. Hoje há 704 e, com desmarcação de atividade programada, poderão chegar a 944”.

“Como facilmente se verifica, estas declarações do primeiro-ministro, proferidas, embora, cerca de duas semanas depois da conferência de imprensa da ministra da Saúde, apresentam algumas divergências que importa ver esclarecidas”, defendem os deputados sociais-democratas.

Assim, o PSD quer saber quantas camas para cuidados intensivos existem à data de hoje no conjunto dos hospitais do SNS, a sua distribuição por hospital, e quantas estão “alocadas a doentes covid e quantas permanecem disponíveis para doentes não covid no conjunto dos hospitais do SNS”.

“Quantos doentes covid se encontram, na presente data, internados em camas de cuidados intensivos no conjunto dos hospitais do SNS? Quantos doentes não covid se encontram, na presente data, internados em camas de cuidados intensivos no conjunto dos hospitais do SNS?”, perguntam ainda os sociais-democratas, pedindo ao Governo que forneça esta informação desagregrada por cada hospital.

Finalmente, o PSD quer saber quantas camas de cuidados intensivos é que”, à data de hoje, estão já firmemente contratualizadas com o setor privado e social em caso de necessidade do SNS”.

Portugal contabiliza pelo menos 3.021 mortos associados à covid-19 em 187.237 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).