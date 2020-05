Numa pergunta entregue hoje na Assembleia da República, os deputados do PSD referem que, no debate quinzenal de 22 de abril, o primeiro-ministro afirmou que no próximo ano letivo vai estar "assegurada a universalidade do acesso às plataformas digitais para todos os alunos do ensino básico e secundário".

Os deputados do PSD pedem ao Governo que disponibilize, através da informação apurada através do inquérito lançado às escolas, qual o número de equipamentos necessários por tipo e nível de ensino e qual o número de equipamentos distribuídos, com a identificação da entidade que os forneceu.

Os sociais-democratas querem ainda acesso às datas em que estarão concluídos os procedimentos concursais para aquisição dos equipamentos informáticos e de software e a partir da qual vai ser assegurada a conectividade móvel gratuita para alunos e docentes.