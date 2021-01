Numa pergunta hoje entregue no parlamento e dirigida à ministra da Saúde, Marta Temido, os deputados do PSD recordam que, em 21 de setembro do ano passado, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou a criação de uma ‘task-force’ para dar resposta aos doentes não-covid.

“Volvidos mais de três meses do anúncio, não foi publicado qualquer despacho sobre a criação desta ‘task-force’, facto que foi reiterado pelo vice-presidente da ARS Centro, João Rodrigues, a 06 de janeiro de 2021, em audição na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social”, refere o requerimento, assinado à cabeça pelo vice-presidente da bancada do PSD e médico Ricardo Baptista Leite.

Por esta razão, os deputados sociais-democratas querem saber “para quando está prevista, em concreto, a publicação do despacho de criação” da referida ‘task-force’, que “pretendia dar cobertura à atividade assistencial do período correspondente ao outono-inverno”.

Segundo o plano de saúde para o outono-inverno publicado no portal no Serviço Nacional de Saúde em 21 de setembro, a ‘task-force’ funcionará na dependência do Ministério da Saúde e baseia-se numa “aposta na resposta maximizada nos cuidados de saúde primários, com atendimento presencial, não-presencial e domiciliário, bem como nas respostas de proximidade, incluindo dispensa de medicamentos”.

O plano foi apresentado então pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, com o objetivo de “dar resposta não só à pandemia, mas a todas as necessidades em saúde da população”.

Segundo o documento, a constituição da ‘task-force’ de resposta “não-covid-19”, constituída por elementos de cada Administração Regional de Saúde, será um “importante contributo para enfrentar os desafios identificados para o outono-onverno, designadamente na resposta assistencial, nivelando a discussão com as estruturas e medidas implementadas para a resposta à pandemia”.

Portugal contabiliza pelo menos 7.377 mortos associados à covid-19 em 446.606 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado na quarta-feira e está atualmente em vigor até 15 de janeiro.