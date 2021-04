Numa nota enviada à comunicação social esta segunda-feira, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) fez saber que recebeu em janeiro uma denúncia de irregularidades na administração de vacinas no IASFA - CAS Oeiras.

A denúncia dá conta de que "foi administrada a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 a um grupo de oficiais, alguns dos quais se encontravam em regime de teletrabalho". O PSD acrescenta ainda que o "episódio terá ocorrido numa altura em que ainda existiam profissionais de Saúde que não se encontravam vacinados".

Na mesma nota, assinada pelos deputados Ana Miguel dos Santos, Adão Silva, Carlos Eduardo Reis, Olga Silvestre, Paulo Moniz, Pedro Roque e Sérgio Marques, é explicado que de acordo com as informações disponibilizadas pelo IASFA, nos dias 21 e 22 de janeiro foram inoculadas com a vacina da Pfizer, entre residentes e funcionários, 368 pessoas do CAS Oeiras e 79 do CAS do Porto.

Por isso, face ao "exposto", os deputados colocam duas questões a João Gomes Cravinho, Ministro da Defesa Nacional: 1) se este tem conhecimento da situação; 2) do universo de residentes e colaboradores do IASFA, sabe quantas pessoas já se encontram vacinadas, bem como qual foi o critério de prioridade seguido.