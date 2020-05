“Acautelando a proteção dos passageiros, e com regras definidas, o regresso à atividade da SATA Air Açores será uma manifestação de grande confiança”, afirmou José Manuel Bolieiro, citado numa nota de imprensa.

O líder regional social-democrata falava no âmbito da quarta sessão do Congresso da Sociedade, um conjunto de debates por videoconferência que o partido tem promovido sobre todas as ilhas do arquipélago, neste caso focado na ilha de São Jorge.

Desde o dia 19 de março que as ligações aéreas interilhas nos Açores estão reduzidas a transporte de carga e ao transporte excecional de passageiros, com autorização da Autoridade de Saúde Regional, devido à pandemia da covid-19.

José Manuel Bolieiro sublinhou que “já foi aplanada a curva do índice de contágio da covid-19, sendo preciso fazer conviver os meios de proteção com o risco inerente que a pandemia apresenta”.

“Tem de ser encontrado o equilíbrio entre a economia e a vivência social”, frisou, acrescentando que é preciso “substituir o medo pela confiança”.

Nesse sentido, propôs que as ligações aéreas interilhas fossem retomadas, com “todas as medidas de segurança”, numa data simbólica, o Dia da Região, feriado regional, em que se celebra o Espírito Santo.