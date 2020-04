No relatório da atividade diária do Comando Regional dos Açores, a polícia informa que deteve em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, um homem de 23 anos "pelo crime de desobediência, em virtude deste não ter respeitado o isolamento profilático (ordem de quarentena no domicílio, imposta pela Autoridade de Saúde Regional)".

Em Rabo de Peixe, também na ilha de São Miguel, foi detido um homem de 33 anos, "pelo crime de desobediência, em virtude deste não ter respeitado o isolamento nos termos do dever geral de recolhimento domiciliário".

O relatório de atividade diária da PSP adianta ainda que em São Roque do Pico foi elaborado "um processo-crime por desobediência a um homem de 29 anos, em virtude deste não ter respeitado a ordem de quarentena no domicílio, imposta pela Autoridade de Saúde Regional".

O Governo dos Açores decidiu hoje fixar cercas sanitárias nos seis concelhos da ilha de São Miguel, para fazer face à pandemia de covid-19 na região, anunciou hoje o líder do executivo.

Ficam interditadas, segundo Vasco Cordeiro, "as deslocações entre concelhos" a partir das 00:00 de sexta-feira e as 00:00 de dia 17 de abril.

"Estas medidas aqui anunciadas pretendem salvaguardar a saúde pública, concretamente na ilha de São Miguel, mas só surtirão efeito se todos nós as cumprirmos escrupulosamente", acrescentou.