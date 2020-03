Este artigo é sobre Coimbra . Veja mais na secção Local

O homem de 37 anos infetado com o novo coronavírus, que fugiu na segunda-feira do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e que foi intercetado pela PSP, incorre no crime de desobediência, revelou hoje aquela força policial.

ANTÓNIO COTRIM/LUSA