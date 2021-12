Para fazer face à maior afluência de utentes para a administração das doses de reforço da vacina contra a covid-19, foram reinstalados na região 10 centros de vacinação, dois dos quais – em Faro e Portimão – em novos locais, adiantou, em comunicado, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

“Os municípios de Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, Tavira, Silves e Vila Real Santo António reforçaram a capacidade de vacinar na região, uma vez que, através dos seus serviços municipais de Proteção Civil, instalaram e sustentam logisticamente a operação de vacinação em massa em 10 centros comunitários, externos às unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, lê-se na nota.

Em Faro, o centro municipal para administração de vacinas contra a covid-19 funciona, desde o início de dezembro, no centro comercial Fórum Algarve e, em Portimão, é inaugurado na sexta-feira um novo centro no Parque de Feiras e Exposições.

“Os Serviços Municipais de Proteção Civil, um pouco por toda a região, reativaram os núcleos de apoio à saúde pública e as unidades de marcação e controlo da vacinação, afetando recursos humanos das próprias unidades orgânicas das Câmaras Municipais para executar esta importante missão”, de acordo com a mesma informação.

Segundo a Proteção Civil, estas equipas, que reforçam os ‘call centers’ que se dedicam a chamar quem ainda não foi vacinado, “constituem um reforço significativo na mobilização e transporte da população para vacinar, em particular, os utentes mais idosos e/ou com mobilidade reduzida”.

Nos restantes seis municípios - Aljezur, Alcoutim, Castro Marim, Monchique, S. Brás Alportel e Vila do Bispo - a vacinação mantém-se nos centros de saúde, com o apoio das autarquias, que afetam meios e recursos de acordo com as necessidades específicas em cada localidade.

A reinstalação destes 10 centros de vacinação – espaços que são geridos pelos municípios sob a alçada das autoridades de saúde - foi feita a pedido da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, com o apoio dos agentes de Proteção Civil, em especial dos corpos de bombeiros da região.

“A reativação dos planos de emergência de Proteção Civil, por via da declaração de situação de Calamidade para todo o território nacional, permitiu recuperar os mecanismos e capacidades do sistema de emergência e proteção civil para fazer face à evolução epidemiológica da pandemia covid-19, voltando os municípios e as freguesias a ter um papel preponderante no processo de vacinação”, refere a nota.

A reinstalação do posto de comando regional nas instalações do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, e dos 16 postos de comando municipais (um em cada município), “permite agora voltar a congregar todos os pedidos dos organismos do SNS”, sublinha.

Assim, é possível proporcionar “uma resposta oportuna por parte dos serviços e agentes de Proteção Civil da região, em função das necessidades identificadas, mobilizando as capacidades que se mostrem mais adequados para cada situação”, conclui a nota.

A covid-19 provocou pelo menos 5.328.762 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.717 pessoas e foram contabilizados 1.211.130 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.