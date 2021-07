Um elemento da equipa médica cuida de um paciente hospitalizado na Unidade de Cuidados Intensivos covid-19 do Hospital Santa Maria, em Lisboa, 11 de fevereiro de 2021. O Hospital Santa Maria conta ao dia de hoje com 271 doentes internados com 64 destes doentes internados nos Cuidados Intensivos covid-19, o número máximo atingido até ao dia de hoje neste Hospital. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2021). MIGUEL A. LOPES/LUSA