O momento de oração vai acontecer no sábado, 1 de março, na Basílica da Estrela, em Lisboa. A vigília surge após ter sido desmarcada uma outra no dia de ontem, no Parque Eduardo VII, devido à chuva.

"O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, convida os cristãos a juntarem-se em oração pela saúde do Papa Francisco na iniciativa ‘Lisboa reza pelo Papa’. Momento de oração terá lugar na noite de amanhã, dia 1 de março, sábado, às 21 horas e 30 minutos, na Basílica da Estrela", lê-se no Facebook. O Papa Francisco, hospitalizado há duas semanas com pneumonia nos dois pulmões, já não está em estado crítico, mas o seu estado continua "complexo" e o seu prognóstico é reservado, informou hoje o Vaticano. "O Papa levantou-se, tomou o pequeno-almoço e leu os jornais. Continua o seu tratamento e fisioterapia respiratória", disse a fonte do Vaticano, que já esta manhã tinha informado que Francisco passara uma "noite tranquila". O Papa Francisco, de 88 anos, não poderá presidir às celebrações da quarta-feira de Cinzas, em 5 de março, que marcam o início da Quaresma antes da Páscoa, sendo substituído pelo cardeal italiano Angelo de Donatis. Estas informações sugerem que a hospitalização do Papa durará mais alguns dias, apesar de, na noite de quinta-feira, o Vaticano ter reportado pela segunda vez consecutiva uma melhoria na saúde de Francisco. Os médicos assumem que não conseguem antecipar a evolução do estado de saúde do Papa, que é imprevisível devido a possíveis complicações.