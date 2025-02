Com base nas previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil alerta para situações de “precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada, em especial nas regiões Centro e Sul” e queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros de altitude.

A ANEPC refere que estas previsões meteorológicas estão normalmente associadas à ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro, bem como o transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

Outro dos avisos vão para a instabilidade de vertentes, conduzindo a deslizamentos, derrocadas e outros, motivados pela infiltração da água, assim como piso rodoviário escorregadio devido à possível formação de lençóis de água ou à acumulação de gelo ou neve.

As situações de chuva e de vento forte proporcionam igualmente o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou o desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

Outro dos avisos da Proteção Civil à população vai para o “desconforto térmico” devido ao aumento da intensidade do vento e queda de neve, sobretudo nos grupos de maior risco.

Em virtude destas previsões, a ANEPC alerta também para a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas.

A Proteção Civil aconselha os automobilistas para assegurarem o abastecimento de combustível em níveis que permitam percorrer trajetos alternativos ou a permanência do veículo em funcionamento por longos períodos de tempo, em caso de retenção nas vias afetadas e, no caso dos veículos elétricos, que seja verificada a carga da bateria e analisada a existência de postos de carregamento no seu itinerário.

Verificarem o bom funcionamento dos sistemas de aquecimento dos veículos antes de iniciar viagens e munirem-se de água, alimentos e medicamentos (dependendo do estado de saúde dos ocupantes), em caso de obrigação de paragem por períodos prolongados, são outros dos alertas.