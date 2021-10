A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador do Brasil, anunciou que realizou hoje uma reunião com a Janssen para avaliar uma dose de reforço do imunizante desenvolvido pela empresa contra a covid-19.

Num comunicado, o órgão ligado ao Governo brasileiro informou que se reuniu com a empresa Janssen "para tratar dos dados relativos à dose de reforço da vacina contra a covid-19". A vacina da Janssen é a única aprovada pela Anvisa com indicação de administração em dose única. Durante a reunião, foi esclarecido que a única agência que recebeu esses dados foi a Federal Drug Administration (FDA), órgão governamental dos Estados Unidos da América (EUA), e que a empresa ainda está a definir a estratégia regulatória para submeter noutros países, incluindo o Brasil. Um comité da agência reguladora dos EUA já recomendou a aplicação de uma dose de reforço da vacina da Janssen. "Os dados necessários para aprovação de doses de reforço incluem resultados de imunogenicidade e segurança em voluntários que participaram da pesquisa. A pesquisa previu a participação de aproximadamente 1.500 voluntários e teve seus primeiros resultados divulgados no dia 22 de outubro", destacou a Anvisa. O órgão regulador brasileiro informou que se colocou à disposição da Janssen para o aconselhamento científico durante o processo de análise dos dados. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo ao contabilizar 607.068 vítimas mortais e mais de 21,7 milhões de casos confirmados de covid-19. A covid-19 provocou pelo menos 4.979.103 mortes em todo o mundo, entre mais de 245,47 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.