Reino Unido

O Reino Unido registou 1.001 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, somando 114.851 desde o início da pandemia, e 13.013 novos casos, de acordo com dados publicados hoje pelo Governo britânico.

Na terça-feira tinham sido notificadas 1.052 mortes e 12.364 casos, mas a tendência das últimas semanas tem sido de descida para ambos os indicadores.

Entre 4 e 10 de fevereiro de 2021, houve uma redução de 25,9% de mortes de covid-19 e de 27,7% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

Até hoje, 13.058.298 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus e 519.553 pessoas receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

O Governo está perto de atingir as 15 milhões de pessoas que compõem os quatro primeiros grupos prioritários, meta que se impôs cumprir até segunda-feira.

Estes incluem os residentes e trabalhadores de lares de idosos, maiores de 80 anos, profissionais de saúde, maiores de 70 anos e pessoas clinicamente muito vulneráveis.

Hoje foi divulgado que o príncipe Carlos, herdeiro do trono, e a mulher, Camilla Parker-Bowles, de 72 e 73 anos, respetivamente, receberam a primeira dose da vacina.

A rainha Isabel II e o seu marido, príncipe Filipe, receberam as respetivas vacinas no mês passado.

Itália

A Itália registou hoje 12.956 novas infeções por covid-19 e 336 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, enquanto o número de vacinas administradas totaliza 2.712.988.

No último dia houve um aumento notável de casos em relação ao anterior, de 10.630, uma subida superior a 2.500, apesar de o número de testes realizados ter sido muito superior. Nas últimas 24 horas foram feitas 310.994 análises em comparação com as 274.263 de terça-feira.

No total, 2.668.266 milhões de pessoas foram infetadas desde o início da pandemia no país, há um ano.

As 336 mortes do dia – em comparação com as 422 de terça-feira – elevam o total de óbitos para 92.338.

Das 410.111 pessoas positivas nas últimas 24 horas, permanecem no hospital 21.408, enquanto 2.128 estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 15 do que no dia anterior.

Em relação às vacinas, até ao momento foram administradas 2.712.988 doses no país.

A maioria das regiões italianas mantêm-se como “zona amarela”, de baixo risco de contágio, sendo que a última a juntar-se a esta designação foi a Sardenha, que desfruta de restrições mínimas desde segunda-feira.

Apenas a Província Autónoma de Bolzano, Umbria, Apúlia e Sicília permanecem como “laranjas”, com risco intermédio de contágio.

Espanha

A Espanha registou hoje 18.114 novos casos de covid-19, elevando para 3.023.601 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 643 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 63.704.

O número de novos casos subiu de terça para quarta-feira de 16.402 para 18.114 e o de mortes baixou de 766 para 643.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a descer há quase duas semanas, tendo passado de terça-feira para hoje de 630 para 584 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Comunidade Valenciana (879), Castela e Leão (793), La Rioja (769), Madrid (712) e Andaluzia (681).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 2.120 pessoas com a doença (2.218 na terça-feira), das quais 416 em Madrid, 346 na Andaluzia, 305 na Catalunha e 270 na Comunidade Valenciana.

Por outro lado, baixou para 24.821 o número de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (26.101 na terça-feira), o que corresponde a 19% das camas, das quais 4.548 pacientes em unidades de cuidados intensivos (4.594), 42% das camas desse serviço.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.718 pessoas dos 774.889 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

[Notícia atualizada às 18:17]