Reino Unido

O Reino Unido registou mais 85 mortes e mais 538 casos de infeção por covid-19 relativamente a terça-feira, de acordo com o Ministério da Saúde britânico.

Os dados atualizados pelas autoridades indicam que, desde o início da pandemia de covid-19 até hoje registam-se 45.053 mortes e 291.911 casos de contágio confirmados por teste.

Na terça-feira tinham sido registadas 138 mortes e 398 novos infetados.

Um surto de 114 casos nas últimas duas semanas na cidade inglesa de Blackburn levou à imposição de novas restrições, nomeadamente limites aos ajuntamentos e o uso obrigatório de máscaras em espaços fechados, para evitar um confinamento local como aconteceu em Leicester.

O diretor de saúde pública municipal, Dominic Harrison, disse à BBC que a taxa de infeção em Blackburn é de 47 por 100 mil pessoas, uma das mais altas do país, e que a transmissão está a acontecer sobretudo em famílias numerosas de origem asiática.

“O que pensamos que está a acontecer é que uma pessoa infetada mas assintomática vai para casa e contagia outros membros da família e isso só se torna visível quando alguém mostra sintomas”, explicou.

As autoridades locais admitiram que se a situação não estiver controlada dentro de uma semana, poderá ser necessário um regime de confinamento como aquele decretado em Leicester a 30 de junho, quando a taxa de infeção subiu para 157 casos por 100 mil habitantes.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que o governo vai avaliar na quinta-feira as restrições em Leicester, que implicou que bares, cafés e restaurantes continuem encerrados, ao contrário do que acontece no resto do país.

Espanha

Espanha registou um forte aumento, para 390, de casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, depois de na terça-feira já ter tido um crescimento assinalável, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol.

O relatório divulgado hoje com a atualização da situação epidemiológica atualizou o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 257.494, dos quais 390 diagnosticados no último dia, o maior aumento desde o fim do estado de emergência, há quase um mês.

A comunidade autónoma de Aragão é a região com mais novos casos verificados no último dia (160), seguida da Catalunha (91), de Madrid (43) e da Andaluzia (28).

A região da Catalunha notificou 938 novas infeções nas últimas 24 horas, mas a maior parte delas foram casos atualizados de infeções registadas em dias anteriores.

Por outro lado, são agora 28.413 o número total de óbitos devido à pandemia, mais quatro do que na terça-feira, tendo morrido na última semana 10 pessoas.

O relatório diário com a situação epidemiológica informa que já passaram pelos hospitais 125.843 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 176.