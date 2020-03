"Numa fase particularmente difícil para todos, em que a vida comunitária irá sofrer sérias restrições", o Representante da República para a região apela à "serenidade e sentido cívico de todos os açorianos", acreditando que, "com o contributo de todos, se irão ultrapassar os dias difíceis" de agora.

Em texto enviado à imprensa, o gabinete de Pedro Catarino lembra que compete ao Representante da República assegurar, nos termos da lei, a execução da declaração de emergência no território da região, em "estreita cooperação" com o Governo Regional.

"O Representante da República garante a rápida mobilização dos serviços do Estado na região, para o cumprimento das medidas decretadas a nível nacional. Da mesma forma, reconhecendo o papel primordial do Governo Regional e das autoridades civis dele dependentes na execução da declaração do estado de emergência, o Representante da República assegura ainda a cooperação das Forças Armadas e das forças de segurança na implementação das medidas decididas pelos órgãos de governo próprio da região", prossegue a nota.

O gabinete do Representante da República diz ainda que este tem mantido contactos com a presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Ana Luís, com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, bem como "com os Comandos das Forças Armadas e das forças de segurança e outros serviços do Estado".